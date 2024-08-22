نائب وزير الصحة يتفقد مركز طبى التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، مركز طبي التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار مواصلة الزيارات الميدانية لقيادات وزارة الصحة والسكان، لمتابعة أداء الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية، وحرصا على تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد الوحش رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة وكيل لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد تواجد التزام الفريق الطبي، وتبين انتظام جميع الخدمات الصحية من المبادرات الصحية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، ورعاية الأمومة و الطفولة، كما تفقد نائب الوزير عيادات الباطنة والنساء وطب الأسرة وتنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة العلاج الطبيعي، وكذلك توافرالأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية، وكواشف المبادرات، كما تفقد غرفة التطعيمات، وتوافر جميع الطعوم، وانتظام استدعاء المتخلفين عن التطعيم.

وأوضح "عبد الغفار" أن نائب الوزير استمع خلال الزيارة لآراء المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة وأوصى، ببعض الإجراءات التنظيمية لتفادي الازدحام داخل المنشأة، ورفع كفاءتها، وتوجه بالشكر لجميع العاملين بالمنشأة للأداء المتميز بالمركز الطبي، وأوصى بمكافاة تشجيعية لهم.

وتابع عبد الغفار، أن نائب الوزير اجتمع بفريق الأشراف بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية و تنمية الأسرة، والدكتور خالد الخطيب مدير المديرية، حيث استمع نائب الوزير لنتائج مرور فريق الإشراف المركزي على جميع وحدات التطوير بمحافظة القاهرة، وتبين استمرار العمل لرفع كفاءة وحدات التطوير و تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتلاحظ وجود بعض المخالفات مثل تكدس بعض الأجهزة المعطلة و غير مستخدمة و كذلك احتياج الوحدات لبعض الترميمات، وفي هذا الصدد أوصى نائب الوزير، بتشكيل لجنة بمشاركة التفتيش المالي و الإداري لمراجعة موقف الأجهزة المعطلة والمُكهنة، و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستكمل نائب الوزير، نتائج مرور فريق الإشراف المركزي بمحافظة القاهرة، وتلاحظ تغيب بعض أفراد النوبتجية عن مواعيد العمل الرسمية بمركز طبي العوضي بمنطقة البساتين، ومركز طبي مجاورة الخامسة بمنطقة 15 مايو، و أوصى نائب الوزير بنقلهم خارج المنطقة الطبية و التحقيق مع مدير المنطقة الطبية و مدير الرعاية الأساسية، ووجه بمنح مديرين المناطق الطبية و فريق الاشراف بالمديرية و المناطق الطبية فرصة لتلافي جميع السلبيات خلال ثلاثة أسابيع لاعادة التقييم.

واختتم نائب الوزير الاجتماع متوجها الشكر لجميع القائمين على تحسين الخدمات الصحية و تطوير المنشآت الصحية من الفريق الإشرافي والفريق الطبي بالوحدات.