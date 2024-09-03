نائب محافظ بنى سويف يجتمع بأعضاء لجنة التنمية المستدامة

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف الاجتماع الثاني للجنة التنمية المستدامة وإعداد التقرير الطوعي، التي قام بتشكيلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ضمن جهود المحافظة للدفع بخطة الدولة في مجال تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وفقا لمحددات وأطر: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والرؤية المستقبلية للمحافظة مع إجراء مراجعات وتقييمات للاستراتيجية المحلية القطاعية للمحافظة والتي تم إطلاقها في عام 2020.

وأكد نائب المحافظ على توجيهات محافظ بني سويف بالعمل المتكامل والتواصل الدائم لإنجاز أفضل في هذا الملف المهم الذي سوف تندرج تحته كل الاستراتيجيات والخطط والجهود التي تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تضعها الإدارة الحالية للمحافظة، وهي: تحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحكومة التي تستهدف كافة الخدمات وتنظيم كافة الجهود المتكاملة والمتنوعة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ناقش نائب المحافظ ما تم إنجازه من تكليفات خلال الاجتماع الأول "منذ أسبوع" فيما يتعلق بإنجاز التقرير الطوعي الذي سوف يوضح التقرير نسب تغطية أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي أهداف وضعتها الأمم المتحدة وتترابط هذه الأهداف العريضة وتستهدف قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية).

كما ناقش نائب المحافظ ألية ومراحل خطة العمل اللازمة لإنجاز التقرير، مؤكدا على أن التقرير يعتبر ضمن مها رئيسية ستقوم اللجنة بإنجازها في الوقت القريب، حيث ستقوم اللجنة بجانب اعداد التقرير، بإعداد أو تحديث قاعدة البيانات عن كافة القطاعات والوضع الخدمي والتنموي الراهن، بجانب تحديد الفجوات الخدمية والتنموية المستهدف سدها وتلبية متطلبات ذلك، وكل ذلك يؤدي إلى وضع رؤية مستقبلية متكاملة تستند لبيانات ومؤشرات دقيقة ، مما يساهم في استدامة السعي لإنجازها.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة عقد اجتماعات على مستوى فرق العمل داخل اللجنة للإتفاق على البيانات المطلوبة وكذا انجاز الأعمال في تكامل وتعاون لانجاز أفضل وأسرع، مؤكدا على أنه سيتم المراجعة الدائمة للخطة الزمنية اللازمة لإنجاز المهام، وتجميع البيانات الخاصة بالمؤشرات التي تتسق مع المؤشرات الأممية وتتوافق مع المعايير المحلية للدولة المصرية، والتي تحددت وفقا للخصائص والميزات النسبية لمحافظة بني سويف.

حضر الاجتماع، كل من: مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة "مقرراً"، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، مدير الادارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، مدير وحدة السكان بالمحافظة، مدير الإعلام بديوان عام المحافظة، وأعضاء الوحدة الاقتصادية، وعضو من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وعضو الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وعضو الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وعضو المكتب الفني بالمحافظة، وعضو الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضو مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة

حيث تختص اللجنة، بعدد من المهام ، وهي :إعداد التقرير الطوعي المحلي للمحافظة وتقديمه خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر في الموازنة وذلك بالتنسيق مع وحدة التنمية المستدامة المركزية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إضافة إلى إجراء مراجعات وتقييمات للاستراتيجية المحلية القطاعية للمحافظة والتي تم اطلاقها في عام2020، والعمل على توطين اهداف التنمية المستدامة الأممية داخل الجهات المعنية بالمحافظة، والعمل على تنفيذ رؤية مصر و2030هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، اعداد وتنفيذ الرؤية المستقبلية للمحافظة.