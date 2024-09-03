ضبط منشآت طبية خاصة مخالفة فى حملة لحماية المستهلك ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار.

وفى هذا السياق، واصل اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، إشرافه على حملات لجنة حماية المستهلك، بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، وذلك فى حضور : على يوسف رئيس الوحدة المحلية، عزة بسيونى _مكتب تموين البندر، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببنى سويف د.أسماء مجدى نائب رئيس المدينة، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وباقى أعضاء اللجنة.

قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية بقرى المركز،أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات صحية وتموينية وبيئية، تنوعت بين التصرف فى 2 أجولة دقيق مدعم من الحصة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تدنى مستوى النظافة بالمخابز، وعدم وجود ميزان بأحد المخابز

كما استوقفت اللجنة تروسيكل وإحدى وسائل النقل البطئ"كارو"محملة بكميات من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز،تصادف مرورهما أثناء قيام اللجنة بالمرور ومتابعة المخابز بقرية بليفيا،حيث قامت اللجنة بالتأكد من عدم وجود أية مخالفات خاصة بتجميع دقيق أو التصرف فى الحصة، وذلك بعد إطلاع مسؤولى التموين على الفواتير ومراجعتها والتأكد من صحتها

كما قامت اللجنة بالمرور والمتابعة على الأسواق والمحلات والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بنى سويف، أسفر عن تحرير 7 محاضر لمسئولى محال تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع، فيما تم ضبط مركز للعلاج الطبيعى يقوم بالاتجار فى الأدوية مخالفًا شروط التراخيص، وضبط مركزًا للأمراض الجلدية لإدارته "بدون ترخيص" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.