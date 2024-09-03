محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتمهيد وتسوية طرق قرى دقميرة ودقلت والخادمية والحلافي والمنشة الشرقية بإجمالي طول 35.5 كيلو متر، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال تأهيل وتسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.



تسوية تالطرق بين المراكز



تمهيد الطرق بالقرى



تمهيد الطرق حول الكمدارس بالقرى