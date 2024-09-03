محافظ قنا يتفقد أعمال تحويلة الطريق الصحراوى الغرب المزدوج بكمين بركة

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أعمال إنشاء تحويلة مروريه بطول 600 متر بالطريق الصحراوى الغربى المزدوج الرابط بين مدينتى قنا ونجع حمادى عند كمين بركه، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس عماد حسين، رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للمنطقة الثامنة، والمهندس عبدالرحيم محمد، مدير عام التنفيذ والصيانة، المهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، و أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و ممثلى الهيئة المشرفة على تنفيذ المشروع، ومسئولى الشركة المنفذة لمشروع المحور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية التحويلة المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور على الطريق الصحراوى، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال محطة القطار الكهربائى السريع قيد الانشاء، فضلا عن تجنب الحوادث حماية لآمن وسلامة المواطنين.

وشدد "عبد الحليم" على ضرورة سرعة الإنتهاء من تنفيذ التحويلة مع مراعاة كافة معايير السلامة والجودة وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، مع تكثيف أعمدة الإنارة تجنبا لوقوع الحوادث.