محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع تطوير الكورنيش الشرقى بنسبة تنفيذ 61%

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أعمال مشروع تطوير كورنيش قنا الشرقي علي النيل، على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل من اللواء سامح بدراوى وكيل وزارة الإسكان والمرافق، حيث يتضمن المشروع متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى، ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، بنسبة تنفيذ بلغت 61 %، كما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة 57%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري 41%، ونسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 85%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 85%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 90% ،ونسبة تنفيذ مباني الأكشاك 80%،ونسبة تنفيذ اعمال الزراعة (النباتات)32%، ونسبة تنفيذ الخدمات العامة 85%.

وأكد محافظ قنا، علي أهمية مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي كأحد المزارات الترفيهية للمواطنين، فضلا عن أنه نقلة حضارية مهمة لإعادة وضع محافظة قنا علي خريطة السياحة العالمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء مناطق ترفيهية للاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر.