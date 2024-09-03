محافظ شمال سيناء يخصص أتوبيسات جديدة لخط العريش - المساعيد

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية لخط سير أتوبيسات نقل الركاب الرابط بين حى المساعيد ومدينة العريش يرافقه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، حيث قاموا بمعاينة الأتوبيسات الجديدة المخصصة لخدمة المواطنين في هذه المنطقة.

وأكد المحافظ خلال جولته أنه تم تخصيص عدد 2 أتوبيس للعمل على خط العريش - المساعيد بأجرة موحدة قدرها 5 جنيهات، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل حركتهم بين مناطق وسط مدينة العريش وامتدادها حتى حي المساعيد غرب العريش.

جاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات أهالي المنطقة الذين ناشدوا مسبقًا بتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة على هذا الخط الحيوي.

وأشار اللواء مجاور إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المحافظة لتحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين، معربًا عن أمله في أن تسهم الأتوبيسات الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمة نقل فعّالة تربط مختلف مناطق العريش.

يُذكر أن خط المساعيد يعتبر أحد أهم الخطوط التي تربط وسط المدينة بأطرافها، ويشهد كثافة سكانية عالية وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين على أهمية استمرار تحسين خدمات النقل العام في المنطقة.



المحافظ