محافظ الأقصر يتابع إنشاءات كورنيش البر الغربى ومراسى العبارات والمراكب النيلية بالقرنة

الأقصر - أحمد مرعى

واصل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولاته، اليوم الثلاثاء، بزيارة مركز ومدينة القرنة لمتابعة سير العمل بمشروع انشاء كورنيش القرنة الجديد، المقرر أن يكون كورنيش عالمي ومتنفس جديد للسياح وأهالي القرنة.



ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ أسوار للمراسى الخاصة بالعبارات ومراكب الأهالى لضمان تحقيق الأمان للأهالى والأطفال ، كما شدد على ضرورة التنسيق مع الرى لضبط السقالات لمرور الأهالى مع أعلى وأقل منسوب للمياه ، و أنهاء أعمال مرشح المياه الخاص بخدمة أهالى المنطقة.



كما جاءت تعليمات محافظ الأقصر بزراعة ملعب مركز الشباب والرياضة بالناجيل الطبيعى بالكامل ، مشددا علي إزالة أية تشوهات بصرية أو عشوائيات في محيط المنطقة مكلفاً بالألتزام بالجداول الزمنية المقررة بالتنسيق مع الشركة المنفذة والشركة الاستشارية ،لينفذ المشروع برؤية جمالية تتناسب مع المنطقة المحيطة بالكورنيش يتماشي مع الهوية البصرية ويمتزج بأعمال التطوير المنفذة.



وأوضح محافظ الأقصر لأهالى القرنة أن نسب التنفيذ لمشروع كورنيش البر الغربى تخطت ال 90٪ وسيتم أنهاء الأعمال المتبقية لأفتتاحه قبل الموسم السياحي الجديد أكتوبر المقبل، حيث جاء ذلك بمرافقة كل من دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، و العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والمهندس حسنى منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزى للتعمير، و مصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر.



يذكر أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضًا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجى داخل النيل بطول 35 مترا، وتطوير الممشى الرئيسى بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

