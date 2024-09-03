مدينة الأقصر تستكمل خطط التشجير بزراعة 500 شتلة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم زراعة أكثر من 500 شتلة بامتداد شارع التليفزيون، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء دكتور على الشرابي، في بيان صحفى، أن أعمال التشجير تواصلت بزراعة أكثر من 500 شتلة بامتداد شارع التليفزيون بمنطقة حوض الـ 18 بالتنسيق مع الدكتور ياسر الصاوى مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه ضمن أعمال رفع كفاءة الجزر الجانبية والوسطي وزيادة الزراعات والتشجير بإمتداد شارع التليفزيون بمنطقة حوض الـ 18، تم زراعة أكثر من 500 شتلة، مشيرا إلى أنه تم رفع المخلفات بالجزر وتجهيزها للزراعة وزراعة أشجار وشتلات زينة وذلك ابتداءً من تقاطع ميدان الصنايع وصولًا إلى مدرسة ابي بكر الصديق.

وكان قد قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها أعمال التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حتى تكون متنفساً لأهالي الأقصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال رفع كفاءة شوارع الفنون والمنشية والتليفزيون، وأعمال مبادرة "100 مليون شجرة" بمدينة الأقصر.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال إنشاء أحواض زرع جديدة استهدفت الجزر الجانبية بشارع مدرسة الفنون، لافتاً إلى أنه تم إنشاء أحواض بعدد حوالى (40) حوض تقريبا من الجانبين للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.



كما تابع محافظ الأقصر أعمال رفع كفاءة وزيادة زراعة المسطحات الخضراء بكورنيش النيل بمنطقة مرحبا، حيث تم زراعة 250 شتلة متنوعة بحوض الزرع أمام ميدان مرحبا وعمل ممر من الرخام، وأكد على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

