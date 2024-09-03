كتبت فاطمة خليل

يعد ألم معصم اليد من الأعراض الشائعة ويمكن أن يكون نتيجة للعديد من الحالات الصحية والإصابات التي تؤثر على اليد، معظم حالات ألم المعصم خفيفة وستختفي من تلقاء نفسها مع الراحة والعلاج في المنزل، ومع ذلك، إذا استمر لأكثر من أسبوع، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب على الفور لأنه قد يكون بسبب متلازمة النفق الرسغي أو التهاب الأوتار أو التهاب المفاصل أو الكسر، بحسب موقع "تايمز ناو".

ماذا تفعل إذا استمر ألم معصم اليد لأكثر من أسبوع؟

يمكن أن يكون الألم في معصمك مرهقًا للغاية ومزعجًا، على الرغم من شيوعها ويمكن أن تُعزى غالبًا إلى متلازمة الألم المزمن - وهي حالة تتميز بألم مستمر طويل الأمد يمتد إلى ما بعد فترة الشفاء الطبيعية، إلا أنه قد يكون هناك العديد من الأسباب الأخرى أيضًا.

سيصنف الطبيب آلام الرسغ أو المعصم لديك بناءً على أي جانب من معصمك مؤلم.

ألم الرسغ الزندي

ألم على نفس جانب الرسغ مثل عظم الزند - أحد العظام في الساعد الجانب الزندي من الرسغ هو الجانب الذي يوجد عليه إصبع الخنصر.

ألم الرسغ الكعبري

ألم على نفس جانب الرسغ مثل عظم الكعبرة - العظمة الأخرى في الساعد الجانب الكعبري من الرسغ هو الجانب الذي يوجد عليه إبهامك.



سيقوم الطبيب بتشخيص وعلاج سبب ألم الرسغ، بغض النظر عن الجانب الذي يوجد عليه.

ما هي الأسباب المحتملة لألم الرسغ؟

بعض الأسباب المحتملة التي تجعل حالات الرسغ تؤدي إلى متلازمة الألم المزمن هي:

متلازمة النفق الرسغي

يصبح العصب المتوسط، الذي يمر عبر النفق الرسغي في الرسغ، مضغوطًا ويسبب الألم والخدر والوخز في الرسغ واليد.

التهاب الأوتار

يمكن أن يؤدي التهاب الأوتار في الرسغ، والذي غالبًا ما يكون بسبب الاستخدام المتكرر أو المفرط، إلى ألم مزمن. تشمل الأنواع الشائعة التهاب غمد الوتر والتهاب وتر المثنية.

التهاب المفاصل

يمكن أن يسبب هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي التهاب المفاصل والتنكس والألم المزمن.

يعد هشاشة العظام في مفصل قاعدة الإبهام شائعًا جدًا وأحد الأسباب الشائعة لألم قاعدة الإبهام لدى الإناث في منتصف العمر إلى المسنات.

كسور المعصم

حتى بعد شفاء الكسر، يمكن أن يظل الألم المزمن بسبب عدم التئام الكسر بشكل صحيح أو التهاب المفاصل بعد الصدمة أو تلف الأعصاب.

الأكياس العقدية

يمكن لهذه الأكياس المملوءة بالسوائل والتي تتشكل على الرسغ أن تضغط أحيانًا على الأعصاب أو الأوتار القريبة، مما يسبب عدم الراحة المستمر.

إصابات الإجهاد المتكررة

يمكن أن تؤدي الحالات الناتجة عن الإجهاد المتكرر، مثل تلك الناتجة عن الكتابة أو العمل اليدوي، إلى ألم مزمن بسبب الصدمات الدقيقة في هياكل الرسغ.

طرق علاج آلام معصم اليد

وقال الأطباء إن نوع العلاج الذي قد تحتاجه يعتمد على سبب الألم في الرسغ قد تتمكن من تخفيف آلام الرسغ بالعلاجات المنزلية، والتي تشمل بعضها:



-الراحة

-كمادات الثلج أو الكمادات الباردة

-أدوية مضادة للالتهابات

-العلاج الطبيعي

-التثبيت بارتداء جبيرة أو جبيرة طبية

-الجراحة