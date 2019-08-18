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النقرس والتهاب المفاصل من أبرز أسباب آلام الرسغ

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:30 م
النقرس والتهاب المفاصل من أبرز أسباب آلام الرسغ ألم الرسغ - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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آلام الرسغ من أشهر الآلام الشائعة بين كثير من الناس، وتؤثر بشكل كبير على القدرة على الحركة أو استخدام اليد المصاب، وقد تظهر لأسباب عديدة منها الإجهاد والضغط على اليد المصابة أو بسبب النقرس وغيرها من الأمراض، فى هذ التقرير نتعرف على أبرز أسباب آلام الرسغ، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

أسباب ألم الرسغ
 

طريقة علاج ألم مفصل اليد الرسغ بالأعشاب
 ألم الرسغ 

-التهاب المفاصل
 

التهاب المفاصل هو مرض يسبب التورم والتصلب والألم في المفصل، ويمكن أن تؤثر  هذه الأعراض على الرسغ، وتسبب الالتهاب.

-هشاشة العظام
 

يُطلق عليه أيضًا التهاب المفاصل التنكسية، يمكن أن تؤدي الإصابات في معصمك، والوزن الزائد، والوظائف أو الرياضة التي تستخدم فيها معصمك في كثير من الأحيان إلى هشاشة العظام، وتسبب ألم الرسغ.

-التهاب المفاصل الروماتويدي
 

هو مرض يصيب الجهاز المناعي ويمكن أن يصيب العديد من المفاصل ، وغالبًا ما يبدأ في اليدين والرسغين، يبدأ عادة في سن أصغر من التهاب المفاصل وهو أكثر شيوعًا عند النساء،يُعتقد أن سبب التهاب المفاصل الروماتويدي هو المناعة الذاتية.

-النقرس
 

هو نوع من التهاب المفاصل الذي يحدث عندما ينتج جسمك الكثير من حمض اليوريك، النقرس أكثر شيوعًا في الركبتين والكاحلين وأصابع القدم ، ولكنه قد يؤثر على الرسغين أيضًا.

-متلازمة النفق الرسغي
 

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يكون هناك ضغط كبير على العصب المتوسط ​​الذي يتحكم في الشعور بأجزاء من يدك، يمتد هذا العصب ، وتسعة الأوتار المسؤولة عن ثني أصابعك وإبهامك، من المعصم إلى اليد من خلال فتحة ضيقة تسمى النفق الرسغي.


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