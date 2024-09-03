قطاع المعاهد الأزهرية يشارك فى مسابقة تحدى علوم المستقبل

كتب لؤى على

وافق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف على اشتراك قطاع المعاهد الأزهرية في المبادرة المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والتي تقترح الاشتراك في مسابقة: والتي تقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حيث ترتكز المسابقة على تشجيع الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم؛ لإلهام الشباب لتطبيق هذه المعرفة في حل المشكلات العملية من خلال المسابقات المثيرة والتحديات الشيّقة التي تحفّز القدرات العقلية، من خلال المشاركة في تنفيذ أول مُسابقة خاصة بالطلاب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة على مستوى الوطن العربي.

وقد حددت شروط المشاركة في هذه المسابقة على النحو التالي:

8. أن يتكون كل فريق من طالبين بحد أدنى أو 3 طلاب بحد أقصى.

9. أن يكون لكل فريق مُشرف بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا وأن يكون غير مُنتسب في التعليم المدرسي.

10. لا يقل عمر الطلاب المُشاركين عن 10 أعوام وألا يتجاوز 18 عامًا مع وجوب التزامهم في التعليم المدرسي.

11. سيتم تقسيم الفرق المُشاركة حسب الفئة العمرية للمُتسابقين إلى: فئة الناشئين وفئة المُحترفين.

12. أن يكون أعضاء الفريق الواحد من نفس الفئة العمرية.

13. على مُشرف كل فريق تسجيل فريقه عبر ملء استمارة التقديم على المنصة الرسمية للمسابقة على موقع: https://hamdanfsc.com.

14. يتم ترشيح الطلاب المشاركين من الجهات الرسمية المُعتمدة لرعاية الطلبة الموهوبين.

ومن المقرر أن تكون معايير التقييم كالآتي:

7. القدرة علي التصميم.

8. التفكير الابتكاري.

9. مدى استخدام التكنولوجيا والإلكترونيات.

10. القدرة على البرمجة.

11. مهارات العرض والتواصل.

12. مدر ارتباط المشروع بموضوع المسابقة.

علمًا بأن التقدم لهذه المُسابقة يكون بداية من 1 سبتمبر 2024م.