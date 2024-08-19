رئيس لجنة الفتوى بالشرقية: طوعنا التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت منطقة الوعظ والإفتاء ولجنة المصالحات بمحافظة الشرقية، في استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة للوصول إلى المواطنين، ولتُيسر عليهم معرفة الفتاوى الخاصة بدينهم، لمحاربة الافكار المغلوطة.

وقال الشيخ سعيد عبدالدايم رئيس لجنة الافتاء والمصالحات بمحافظة الشرقية، إنه يوجد 18 لجنة فرعية واستحداث لجان مناقلة تستهدف أماكن التجمعات، لمحاربة الأفكار المتطرفة ونشر تعاليم الدين الصحيحة والوسطية، وكذلك احل مشاكلهم والمنازعات والرد علي الفتاوي، كما يوجد وحدة لم الشمل وهي تخص والمنازعات الأسرية بين الزوجين، للحفاظ على الأسرة والأبناء، وهي تضم نخبة من الوعاظ و الواعظات، لسرعة حل مشكلات الأسرية و لم شكلها، بالإضافة الي لجان التحكيم في محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، التي تقوم في البت بعض القضايا و التي بعضها ينتهي بالصلح دون استكمال إجراءات التقاضي.

وأشار إلى أن آلية العمل داخل لجان الفتاوي يواكب التطور العصري، والتواصل لم يعد قاصرا علي الحضور لمقر اللجنة فقط، ولكن هناك طرق حديثة لتسهيل التواصل صفحتنا علي موقع الفيس بوك وعبر تطبيقات الواتس آب و تليجرام وغيرها.

وأضاف أننا نستقبل أكثر من ألف قضية سنويا بخلاف الفتاوي، والتي بعضها يكون معقد يستغرق جلسات لشهور لحلها، مثل قضايا القتل الخطأ أو مشاجرات التي تكون متشعبة الأطراف وتشترك بها أكثر من عائلة وكذلك المواريث.

وأكد أن الأزهر الشريف لا يألوا جهدا، في إعداد وتأهيل الوعاظ، من خلال دورات تدريبية تثقيفية، حتي يكون مواكب للقضايا العصرية في المجتمع، كما يوجد قسم للواعظات، الذين يقومون بدور كبير في وحدة لم شمل الأسرة ،من خلال التواصل مع الزوجة والاستماع اليها التي تفصح لها ببعض شكاوي الشخصية ،بالإضافة الي الدروس بالمساجد و المصالح الحكومية لرد علي الفتاوي النسائية.

وأعلن أنه جاري تدشين قناة علي الواتس آب، لتكون متاحة للجمهور والرد على اسئلتهم، في حالة السؤال يحتاج لتفاصيل كالطلاق و المواريث والقتل وغيرها ، لافتا أنه يوجد تطبيق وحدة لم الشمل، الذي يسجل علية المواطن بتفاصيل شكواة ويتم التواصل معه بالرد.