تحرير محاضر وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك فى حملة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائيةوالمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن ،عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية بني سويف بالمرور علي عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز ومدينة بني سويف وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

أسفر المرور ضبط 36منتج غذائي (منتهي الصلاحية،غير صالح للاستهلاك الآدمي) بزنة 75 كجم و70 لتر وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو التحفظ على الكميات لحين صدور قرار جهات التحقيق المعنية ، بجانب إعدام 15 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، فيما تم رصد منشأة غذائية مخالفة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.