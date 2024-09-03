شريان جديد بالقاهرة الكبرى.. شاهد نسب تنفيذ الخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر شريانا حيويا يربط بين شرق وغرب القاهرة، مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة المواطنين، كما يوفر وسيلة نقل آمنة وسريعة ومريحة للمواطنين، ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعتبر شريانا رئيسيًا للتنمية العمرانية، حيث يدفع عجلة التنمية في المناطق التي يمر بها ويحفز الاستثمار، كما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية.

ونشرت الهيئة صورا للمشروع توضح تقدم نسب التنفيذ داخل محطات المترو، كما يتم حفر الخط باستخدام 6 ماكينات حفر مملوكة للشركات المصرية.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة.



ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.



اعمال تجهيز المحطات



اعمال تنفيذ المحطات



مكان دخول ماكينات الحفر



تنفيذ الخط الرابع للمترو



مسار الخط