يمر بـ6 محافظات.. شاهد مسار الخط الرابع للقطار السريع

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مخطط ومسار مشروع إنشاء الخط الرابع لـ القطار السريع ( غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة )، المقرر تنفيذه على ساحل البحر المتوسط والذى سيربط مع الخط الأول للقطار السريع الجارى تنفيذه.

ويمتد المشروع على طول الساحل الشمالي الشرقى من غرب مدينة بورسعيد رابطا مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وخط السكة الحديد القائمة بين بورسعيد والإسماعيلية ثم يمتد بمحاذاة الطريق الساحلى الدولى حتى مدينة الأثاث ثم مدينة دمياط ومينائها، ثم مدينة دمياط الجديد والميناء الجاف ثم جمصة ويمر بمدينة المنصورة الجديدة درة تاج الدلتا / ثم دلتا مارينا و البرلس ومحطتها العملاقة للكهرباء ويصل الى رشيد الجديدة بعد ما يمر بمطوبس ثم عبورا للمعدية واخيرا الى مدينة أبو قير ومينائها الجديد الذي سيتبادل الخدمة فيه مع مترو ابوقير ( مترو الاسكندرية بمرحلته الأولى ) التى يصل حتى محطة مصر.

يصل طول المشروع 250 كم ويمر عبر 6 محافظات ويخدم 5 موانئ على البحر المتوسط، كما أنه يخدم أربع مدن عمرانية جديدة.

والتحالف الفائز بتنفيذ المشروع ( الديدى جروب - جاما ) مع الشريك الاجنبى سيمنز موبيليتي سيقوم سيكون مسئولا عن أعمال تركيب الانظمة وتوريد الوحدات المتحركة بدون اى تكاليف أو أعباء دين او حتى ضمانات مالية على الدولة ممثلة فى وزارة النقل.

وستقوم الوزارة بتنفيذ أعمال نزع الملكية والجسور والمحطات والسكة كلها حيث انه قريبا سيتم تصنيع قضبان القطار السريع فى مصر عن طريق شركات وطنية وخاصة.

وسيتم إدارة وتشغيل وصيانة الخط عن طريق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

