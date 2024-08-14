شاهد أعمال تنفيذ محطة المريوطية بالخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو، المار بشارع الأهرم بالجيزة، وينشر اليوم السابع صور لمحطة مترو المريوطية من الداخل، والتى توضح حجم الأعمال الجارية لحفر الأنفاق، وتركيب ماكينة الحفر داخل المحطة.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.



أعمال تنفيذ محطة المريوطية بالخط الرابع لمترو الأنفاق



جانب من الاعمال