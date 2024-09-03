جهود مكثفة لضبط مقاول وصاحب عقار مدينة نصر المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط صاحب عقار مدينة نصر المنهار ومقاول قام بأعمال انشائية داخل العقار المنكوب.

وفيما أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن عمليات البحث الجارية أسفرت عن استخراج ثلاث ناجيات من أسفل انقاض العقار المنهار، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ووصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى موقع العقار المنهار فى 30 شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، للإشراف مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية وقوات الإنقاذ على عمليات البحث عن الناجين من سكان العقار المنهار.

وعقب وصول الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى موقع العقار المنهار استمعت إلى شرح تفصيلى من محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة حول ملابسات وتفاصيل الحادث، والذى أشار إلى تلقى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بانهيار العقار المكون من أرضى و6 طوابق، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وقامت وزيرة التنمية المحلية بالإشراف مع محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ بعض سكان العقار المتواجدين تحت الأنقاض ومتابعة أعمال الإنفاذ التى تتم يدويًا حرصًا على حياة الناجين من السكان.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود أجهزة ومعدات تساعد فى عمليات البحث الليلى وتكثيف كل الجهود والامكانيات الممكنة لإنقاذ اى ناجين تحت الأنقاض.