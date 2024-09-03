تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية

محمد صبحى

كشف مكتب التنسيق عن الخطوات التى يجب على الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وهى:-

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2- ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال تنسيق طلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2024، إذ تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

وأوضح مكتب التنسيق أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها يتم التقدم للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60% فأكثر.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وهى دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 60% .

كما قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.