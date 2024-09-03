اليوم السابع
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تنسيق الشهادات المعادلة.. مكتب التنسيق يواصل استقبال الطلاب لصرف وقبول الملفات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:00 ص
تنسيق الشهادات المعادلة.. مكتب التنسيق يواصل استقبال الطلاب لصرف وقبول الملفات موقع التنسيق
محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إتاحة باب تسجيل الرغبات بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2024، للالتحاق بالجامعات الحكومية.

وكان مكتب التنسيق، قرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من الأحد 1 سبتمبر الجارى حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجارى بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار جميع التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحرى بصفة عامة، وإتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلى بصفة عامة، وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.


وأشار مكتب التنسيق إلى أنه بالنسبة لالطلاب الحاصلون على الثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.







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