اليوم السابع
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تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات آخر أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:01 م
تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات آخر أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم
كفر الشيخ-محمد سليمان

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أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 657 طالب وطالبة أدوا آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وأنه تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، سبقها تفقد مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة وصول الأسئلة للجان.

وأضاف عبد الله، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم ترصد أى مخالفات أو شكاوى من الطلاب، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة، حرصا على حسن سير العمل وانضباطه، وأنه اطمأن على انتظام دخول الطلاب، ووصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات وعددها 12 لجنة موزعة ب 11 إدارة تعليمية وفي النهاية قدم الشكر لكل أعضاء الغرفة.







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