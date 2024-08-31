تعليم كفر الشيخ: 502 طالب أدوا امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة دون مخالفات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 502 طالب وطالبة أدوا سابع امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة، اليوم السبت، في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الادبية، وأنه تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، سبقها تفقد مركز توزيع الأسئلة، ومتابعة وصول الأسئلة للجان.

وأضاف عبدالله، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى جميع الإدارات التعليمية من تجهيز اللجان وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة، حرصا على حسن سير العمل وانضباطه، وأنه اطمأن على انتظام دخول الطلاب، ووصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات وعددها 12 لجنة موزعة ب 11 إدارة تعليمية.