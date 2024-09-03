السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بحيازة 240 طربة حشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حارس وجزار بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بمدينة الصالحية الجديدة.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار وائل محمد مهدي وسكرتارية أحمد نصر وإسلام محجوب.

تعود تفاصيل القضية رقم 79 لسنة 2024 جنايات قسم الصالحية الجديدة، المقيدة برقم 218 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 4 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "حمادة س ع ح" 41 عاما، حارس، مقيم بمحافظة شمال سيناء، و"إسماعيل ط و و" 32 عاما، جزار، مقيم بمحافظة شمال سيناء، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بمدينة الصالحية الجديدة.

وجاء في أمر الإحالة أنه قد تم ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 240 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 15270 جرام، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم على النحو المبين بالتحقيقات.