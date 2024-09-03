افتتاح معرض" أهلًا مدارس" بالحامول لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، افتتاح معرض " أهلًا مدارس" ، مقابل مدرسة الحامول الثانوية بنات بمدينة الحامول، لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% لـ 30%، وذلك لتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض " أهلًا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة الأهالي، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



افتتاح أهلا مدارس بالحامول



تنوع الملابس المتوفرة بالمعرض



توفير احتياجات الطلاب من الملابس