اجتماع تنسيقى لبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان بصحة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الإدارات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسكان، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وآليات الوصول لأهدافها لخفض معدلات نمو السكان وتحسين الخصائص السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلىي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سحر ثابت، مدير تنظيم الأسرة، والدكتور يحيى رميح، رئيس وحدة الحد من الولادات القيصرية، والدكتورة إيمان سلامة، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، والدكتورة كارمن أسامة، مسؤول العيادات المتنقلة، والدكتورة رشا زكي، والدكتور صلاح الدين رزق، استشاري أول نسا وتوليد.

بحث الاجتماع آليات تنسيق العمل، وربط وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، واستثمار الوقت في تنفيذها، وفي الوصول إلى المواطن، والتوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية.

كما ناقش المجتمعون الحد من الولادات القيصرية، وضرورة مراجعة تجهيزات غرف الولادة، وأقسام الولادة، وتوفير كافة الاحتياجات، علاوة على التنسيق مع مديري المستشفيات، وتذليل كافة المعوقات.

وشدد وكيل الوزراة على متابعة أعمال التثقيف الصحي داخل المستشفيات، وقياس النتائج، واستخدامها كمنصة لنشر الرسالة السكانية، وتوسيع التغطية للوسائل بعد الولادة مباشرة، وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والاهتمام بمتابعة السيدات بعد استخدام وسيلة تنظيم الأسرة.