إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن إزالة 14 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة و البناء المخالف، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء.

وشدد "الجندي" علي ضرورة التعامل بمنتهي الحسم مع كل أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل أن تتفاقم المخالفة بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن، موجهاً كل المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، والتصدي للتعديات سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة، لافتا إلي أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.