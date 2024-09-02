تنفيذ إزالة تعديات على مساحة 20 فدان أملاك دولة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 20 فدان بمنطقة الرمال السوداء وحرم البحر الأبيض المتوسط في المهد، بنطاق مدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.