إزالة بروز وتاندات غير مرخصة لمحال ومنشآت تجارية بحى جنوب الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، تكثيف حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، للحد من المظاهر السلبية وتسهيل حركة سير المواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي جنوب بشن حملات موسعة لتحقيق الإنضباط بشوارع المنيب ومصرف الكونيسة وأبو زارع، لما تمثله تلك الإشغالات من مظهر غير حضاري وإعاقة للحركة المرورية وعرقلة سير المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود الحملات، والتي تمكنت من إزالة كافة البروز تعديات علي خط التنظيم للمحلات والمقاهي والأكشاك ومن على أرصفة المشاة، التي شملت إزالة 76 تاندة حديدية غير مرخصة وحالات بروز تعيق حركة الطريق العام وفتارين وكراسي وترابيزات وثلاجات ومدرجات عرض بضائع ولافتات إعلانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملات رفع عدد من السيارات المتهالكة والمتروكه بالطريق العام بمنطقة المنيب، بالإضافة إلى إزالة ورفع فروشات واستاندات معروضات تابعة لباعة ومحال متعدية على الطريق العام.

وشدد محافظ الجيزة، على حي جنوب بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود المخالفات والمتابعة الدورية مع سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.