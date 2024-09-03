أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 20.5جنيه
البصل 10 جنيهات .
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 18 جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ25 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
الفلفل الألوان بـ 47.5جنيها .
- الليمون بـ 8.5جنيه
بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة