للنساء.. 5 خرافات شائعة خلال الحمل اعرفيها

كتبت فاطمة ياسر

أثناء الحمل، من الشائع سماع نصائح مثل "يجب أن تأكلي لشخصين" أو "تجنبي الكافيين تمامًا"، يمكن أن تربك هذه الأساطير الغذائية المعروفة الأمهات الحوامل اللاتي يحاولن اتخاذ أفضل القرارات لصحتهن ونمو أطفالهن.

فهم ما هو صحيح وما هو غير صحيح هو مفتاح الحفاظ على حمل متوازن وصحي، لإلقاء الضوء على هذا، ويوضحها التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

الأسطورة 1: تناول الطعام لشخصين

الحقيقة: "يجب زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها المرأة الحامل أثناء الحمل، ومع ذلك، يجب أن تكون الزيادة تدريجية ويجب تجنب الإفراط في تناول الطعام تمامًا"، فيمكن للإفراط في تناول الطعام أن يضر الأم والطفل، وخاصة إذا تناولت الأم الكثير من السعرات الحرارية الفارغة، تأتي السعرات الحرارية الفارغة من الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم، وهو أمر غير صحي على المدى الطويل.

الأسطورة 2: تناول الأطعمة المسببة للحساسية

الحقيقة: طالما أن الأم الحامل ليس لديها حساسية معروفة، لا ينبغي تجنب الأطعمة مثل المكسرات والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، بعض الأطعمة التي يجب الحذر منها قبل تناولها:

الأسماك: ينبغي على النساء الحوامل اختيار الأسماك التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق لحماية الأم والطفل، وتشمل الخيارات الآمنة سمك السلمون والسردين، وتجنبي تناول الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا: على الرغم من أن البراعم أو البيض يشكلان إضافة رائعة للنظام الغذائي، إلا أنهما قد يحتويان على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب التهابات قد تؤثر على كل من الأم والطفل.

الحليب غير المبستر: قد يحتوي الحليب غير المبستر أيضًا على السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، لتجنب العدوى، يجب تفضيل الحليب المبستر. للحصول على خيارات ألبان بديلة، يوصى باستشارة أخصائي صحي.

الأسطورة 3: تجنبي الكافيين تمامًا أثناء الحمل

الحقيقة: "في حين أنه من الأهمية بمكان تجنب تناول الكحول أثناء الحمل، يمكن للأم الحامل الاستمتاع بفنجان من القهوة. ومن المقترح أن تناول 200 مل أو أقل من القهوة يوميًا لا يسبب الإجهاض أوالولادة المبكرة"

يجب على النساء الحوامل الحد من تناول الكافيين عن طريق تجنب المشروبات الباردة والشاي والشوكولاتة أثناء تناول فنجان من القهوة. وفقًا لدراسةدراسة أجريت عام 2007يعبر الكافيين المشيمة بسهولة، ويتباطأ أيضه أثناء الحمل. وفي حين أن الجرعات العالية من الكافيين الصناعي قد تضر بالجرذان الجنينية، فإن الكمية المطلوبة تبلغ حوالي عشرة أضعاف ما يمكن للإنسان أن يستهلكه، حتى لو كان يشرب فقط المشروبات التي تحتوي على الكافيين القوية للغاية بكميات من شأنها أن تجعله مريضًا.

الأسطورة رقم 4: الرضاعة الطبيعية تأتي بشكل طبيعي

الحقيقة: تعتقد العديد من الأمهات الحوامل أن الرضاعة الطبيعية تأتي لهن بشكل طبيعي، ولا يتلقين نفس القدر من المعرفة. يولد الأطفال بردة فعل المص، ولكن قد تحتاج الأم إلى تعلم كيفية إرضاع الطفل من ثديها.

الأسطورة رقم 5: تجنب ممارسة الرياضة أثناء الحمل

الحقيقة: "إن ممارسة التمارين الخفيفة إلى المتوسطة أثناء الحمل أمر ضروري. وفقًا لدراسةاستطلاع 2018مع أطباء التوليد، أفاد حوالي 97% منهم بممارسة تمارين هوائية خفيفة إلى معتدلة لمدة 2-5 أيام في الأسبوع للنساء فيالفصل الدراسي الأول".

