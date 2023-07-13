أعراض عدوى السالمونيلا وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

تحدث السالمونيلا بسبب مجموعة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب الإسهال لدى البشر وتنتقل البكتيريا من براز البشر أو الحيوانات إلى الأشخاص، وغالبًا ما تكون الأطعمة الملوثة حيوانية المنشأ. وهي تشمل لحم البقر أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو الحليب أو البيض، ومع ذلك ، يمكن أن تتلوث جميع الأطعمة ، بما في ذلك بعض الفواكه والخضراوات غير المغسولة، بحسب موقع hopkinsmedicine.

السالمونيلا التيفية هي النوع الوحيد من السالمونيلا التي تعيش فقط في البشرلا تنتقل إلا من إنسان لآخر من خلال الطعام أو الماء الملوث.

تميل إلى التسبب في عدوى خطيرة ومهددة للحياة تسمى حمى التيفود. يحتاج العلاج غالبًا إلى مضادات حيوية.

قد يشعر عدد قليل من الأشخاص الذين تم علاجهم بالتحسن بعد العلاج ، لكنهم سيستمرون في حمل الكائن الحي ونقله عبر برازهم إلى الآخرين من خلال الطعام أو الماء الملوث.

من هو المعرض لخطر الإصابة بعدوى السالمونيلا؟

يمكن أن تزيد عوامل معينة من خطر الإصابة بالسالمونيلا. تشمل هذه العوامل:

تناول البيض والدواجن ولحم البقر النيء أو غير المطبوخ جيدًا أو الفواكه والخضراوات الطازجة غير المغسولة

التعامل مع الحيوانات أو الحيوانات الأليفة ، مثل السلاحف والثعابين والسحالي

ما هي أعراض عدوى السالمونيلا؟

فيما يلي أكثر أعراض السالمونيلا شيوعًا. ومع ذلك ، قد يعاني كل شخص من الأعراض بشكل مختلف. تتطور الأعراض بعد 12 إلى 72 ساعة من الإصابة وقد تشمل:

إسهال

حمى

المغص

قشعريرة

صداع

الغثيان أو القيء

الوقاية من عدوى السالمونيلا

نظرًا لأن الأطعمة ذات الأصل الحيواني تشكل أكبر تهديد للتلوث بالسالمونيلا ، فلا تأكل البيض أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

أيضًا ، اتبع هذه التوصيات الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض:

تأكد من طهي جميع الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية والبيض جيدًا. قم بطهي الطعام الذي يحتوي على أي من هذه المكونات لدرجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية).

لا تستهلك الحليب الخام أو غير المبستر أو منتجات الألبان الأخرى.

لا تستهلك البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا. تجاهل البيض المكسور احفظ البيض مبردًا.

اغسل الثمار جيدًا قبل تناولها.

تجنب انتقال التلوث من الأطعمة. احتفظ باللحوم غير المطهية بعيدًا عن المنتجات والأطعمة المطبوخة والأطعمة الجاهزة للأكل.

اغسل جميع الأواني جيدًا ، بما في ذلك ألواح التقطيع والسكاكين والعدادات ، بعد التعامل مع الأطعمة غير المطهية.

اغسل يديك جيدًا قبل التعامل مع الأطعمة وبين التعامل مع المواد الغذائية المختلفة.

اغسل يديك جيدًا بعد التعامل مع أي زواحف أو طيور ، لأن الزواحف والطيور من المرجح بشكل خاص أن تحمل السالمونيلا.