كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تستقبل الطلاب بعروض فنية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق العام الجامعى الجديد 2024/2025، بجولة للدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة على الكليات المختلفة منذ الصباح الباكر، لمتابعة بدء الدراسة في الكليات المختلفة، كما استقبلت كلية الفنون الجميلة طلبة الكلية في العام الجديد بعروض فنية لعدة دقائق في الصباح الباكر وسط أجواء سعيدة ببداية العام الجامعى الجديد.

وفي هذا الصدد تفقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، توافد الطلاب في أول أيام العام الجامعى بكليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والطب والتربية والسياحة والفنادق وكلية العلوم وغيرها من المعاهد والكليات المختلفة، للتأكيد على دعم كافة الطلبة في بداية العام الجديد، وتوفير الدعم اللازم لهم مع أول أيام الكليات.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، علي متابعة خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد والتأكيد على تضمنها زيارات مكثفة للمشروعات القومية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في القوافل التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ووجهت إلي سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية واعتمادها بعد المراجعة للأحمال التدريسية، والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي، مؤكدةً على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالعمل لضمان التطوير وتحقيق أهداف الجودة وفقاً للمعايير المتبعة.

وأجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية العلوم لمتابعة سير العمل، وآليات التحاق الطلاب الجدد، وذلك برفقة الدكتور محمد علام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، مؤكدةً على وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بكل كلية وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة تتضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجامعي الجديد، ووجهت بتيسير كافة الإجراءات للطلاب والالتزام بكافة التعليمات المنظمة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبرى في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.



عرض فنى فى كلية الفنون الجميلة بالأقصر



الفنون الجميلة بالأقصر تستقبل الطلاب بعروض فنية بالأقصر