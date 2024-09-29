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فيديو.. لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من حفرة ناجمة عن غارة إسرائيلية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 03:34 م
فيديو.. لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من حفرة ناجمة عن غارة إسرائيلية حسن نصر الله
إيمان حنا

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أظهر مقطع فيديو، نشره موقع "لبنان 24"، لحظة انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، من الحفرة التى خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وتم استخدام رافعة لانتشال جثمان نصر الله من الحفرة العميقة الناجمة عن الانفجار.

واستغرق رجال الإنقاذ حوالي 3 أيام للوصول إلى جثة نصر الله، ووفق مصادر لـ"رويترز"، فإن الجثمان لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان أمس السبت، استشهاد نصرالله في غارة إسرائيلية، وبضربات غير مسبوقة منذ عام 2006 شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة، حيث تم إسقاط قنابل تزن أكثر من 2000 رطل.

 







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