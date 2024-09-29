مصادر لـ"رويترز": جثمان نصر الله سليم والموت نتيجة صدمة الانفجار

كتبت ـ إيمان حنا

أكد مصدر طبي وآخر أمني، وفق "رويترز" ، أن جثمان حسن نصرالله سليم وليس به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار. جاء ذلك عقب انتشال جثمان نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على حارة حريك فى الضاحية.



وتم اغتيال نصرالله في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على عدة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة، وتم تأكيد وفاته، أمس السبت. وأثار إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حالة من الغضب في أوساط مناصريه وقلقاً في لبنان. وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي لثلاثة أيام بدءًا من الاثنين على نصرالله.



