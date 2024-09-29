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إعلام إسرائيلى: السلطات اللبنانية تنتشل جثمان حسن نصر الله من تحت الدمار

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:14 م
إعلام إسرائيلى: السلطات اللبنانية تنتشل جثمان حسن نصر الله من تحت الدمار حسن نصر الله
كتب أحمد جمعة

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن السلطات اللبنانية تمكنت من انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من تحت الدمار في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرة إلى أن قيادات بالحزب تعمل على الترتيبات اللازمة لدفن الجثمان.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن التصعيد والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، ودعا لتجنيب المنطقة مخاطر حرب شاملة.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن "جوتيريش" تشديده على ضرورة وقف هذه الدائرة من العنف الآن، وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حافة الهاوية، لأن شعوب المنطقة لا يمكن أن تتحمل نشوب حرب شاملة.

وحث أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين هناك.

 







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