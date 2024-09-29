عميد تمريض الإسكندرية تتفقد قاعات المحاضرات فى بداية العام الدراسي الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقدت الدكتورة نفرتيتي حسن زكى عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، قاعات المحاضرات فى بداية العام الجامعي الجديد والتأكد من انتظام الدراسة بشكل طبيعى فى كافة الفرق الدراسية والتزام الطلاب بالتعليمات الجامعية.

وقال بيان اليوم، إن الجولة شملت الدكتورة حنان الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر لماضه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عواطف الشرقاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومحمد عطية قائم بعمل أمين الكلية.

وشمل المرور تفقد معامل التمريض المختلفة ومدي انتظام الدراسة العملي بمختلف الأقسام العلمية وتقدمت بخالص التهنئة لأعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة ولأبناءها الطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى 2024-2025، متمنية لهم عاما دراسيا سعيدا ومزيد من التفوق والنجاح.



