توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وجامعة المنصورة الأهلية

دمياط معتز الشربيني

وقعت هيئة ميناء دمياط ، مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الأهلية بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تعزيز أواصر التعاون في المجالات الهندسية والبحثية المختلفة والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها فيما بينهما والعمل المشترك لتنمية وبناء القدرات والموارد البشرية بتوفير فرص التدريب العملي لطلاب كلية الهندسة بالجامعة بمواقع التدريب العملية والمشاريع التي يتم تنفيذها بالميناء، وذلك للتعرف على التقنيات الحديثة في مواقع التنفيذ والربط بين الجانب الأكاديمي والعملي للطلاب بما يخدم أبحاثهم ودراساتهم إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات و نقل العلوم و التكنولوجيا و تبادل الزيارات بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية ، بحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتخطيط والاستثمار، الدكتور إيهاب هاني عبد الحى مدير برامج كلية الهندسة بالجامعة ، الدكتور محمود سعد عضو هيئة التدريس ومنسق البروتوكول و قيادات هيئة ميناء دمياط .

و من جانبه، رحب اللواء بحري طارق عدلي، الدكتور شريف خاطر و السادة ضيوف الهيئة من جامعة المنصورة الأهلية و نقل لهم تحيات الفريق مهندس كامل الوزير، وأكد على حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم و المساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية و النظرية و الواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الأهلية للمساهمة في إعداد خريجين مؤهلين علمياً و مهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل ، ومواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية،.

وأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة و قوية لاسيما أن جامعة المنصورة الأهلية تعد أحد أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية و تدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين حرصا منهم على تنمية الإستثمار في العنصر البشري ، وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور شريف خاطر وأضاف أن جامعة المنصورة الأهلية على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية والبحثية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين ، خاصة مع المشروعات القومية الجاري تنفيذها بميناء دمياط والتي تعد مجالاً قوياً وفرصاً تدريبية ذات أهمية كبيرة لطلبة كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية لما تتميز به من تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة .

وفى نهاية اللقاء أبدى الدكتور شريف خاطر رغبته في عقد مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة التي يترأسها سيادته و ميناء دمياط والذى يعد ميناء رائداً بين موانئ الجمهورية .