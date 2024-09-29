ميناء دمياط يستقبل 5325 طن قمح و 10000 طن ذرة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25081 طن تشمل : 15044 طن يوريا و 631 طن رمل و 4300 طن أسمنت و 886 طن كلينكر و 4220 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39497 طن تشمل : 3375 طن حديد و 13200 طن سكر و 5600 طن فول صويا و 1220 طن خردة و 777 طن خشب زان و 5325 طن قمح و 10000 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 170 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2883 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111501 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 191026 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3615 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4392 حركة .