توصيل الغاز الطبيعى لـ10 قرى ضمن حياة كريمة فى الحسينية بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كشف المهندس نبيل جودة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية عن دخول الغاز الطبيعى لعدد من القرى ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، فى الحسينية وهى قرى: "الظواهرية وقهبونة وسعود وبحر البقر وقصاصين الشرق والاخيوة وسكاكين الغرب والناصرية وصان الحجر البحرية والقصبى شرق"، مؤكدًا أنه سيتم توصيل الغاز لـ41 قرية من قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تم فيها إدخال الغاز الطبيعى لمنازل 15 قرية وجارى استكمال باقى القرى خلال المرحلة الثانية والثالثة، على أن يتم تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهريا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

وأضاف أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 وحدة سكنية بالقرية، وتم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعى إلى 34 قرية بنسبة 60% كمرحلة أولى وجارى استكمال باقى الـ41 قرية خلال المرحلة الثانية.