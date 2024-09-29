تعرف على القواعد الخاصة بشركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين

كتب محمد أسعد

تضمنت القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ والصادرة عن وزارة السياحة والآثار القواعد الخاصة بشركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين؛ وهي:

1. يجوز لأيٍة شركة سياحية التعاقد مع أى من شركات الطيران، شريطة تقديم شركة الطيران خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة خمسة مليون جنيه مصرى أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف فى حينه، وكذا إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة حال حدوث أى إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.

2. تلتزم الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التى تتعامل معها يتضمن الإجراءات المتبعة عالميًا بالنسبة للنقل الجوى من حيث الإجراءات واجبة الإتباع فى حال تأخر إقلاع الطائرة فى المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو فقدان حقائب السفر... إلخ.

3. تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر (وفقا للمواعيد المحددة من قبل سلطة الطيران المدنى) كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال فى حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1).

4. تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وذلك عن طريق التبويب الفرعى للبوابة https://flight.egyptumrah.com.

5. لا يتم إصدار تذاكر وسائل السفر إلا من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.

6. تلتزم شركات الطيران بقيمة الحجز المتفق عليها مع شركة السياحة، حال دفع شركة السياحة كامل قيمة الحجز.

7. تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بتأكيد الحجوزات على البوابة المصرية للعمرة والمسجلة من قبل الشركات السياحية وذلك من خلال الحساب المخصص لكل شركة طيران.