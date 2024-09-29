بيطرى الأقصر تشكل لجانا للمرور على سوق إسنا لعمل تقصى وترصد لأنفلونزا الطيور

الأقصر – أحمد مرعى

قادت لجان من مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، جولات للمرور على سوق إسنا للطيور الأسبوعى، وذلك لعمل التقصى والترصد الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الإبيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للطيور الحية وتم تنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة.

وأكد الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، في بيان صحفى، أنه قامت تلك اللجان بإجراء سحب العينات من الطيور الحية، وجارى إرسالها للمعمل المرجعى للفحص، بالإضافة إلى توعية المواطنين والسيدات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور، والذبح الآمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة توعوية حول وبائية مرض السعار وكيفية التصرف حال العقر من الحيوان، وكذلك التحكم والسيطرة على المرض التحديات والحلول واستراتيجية 2030، للعمل على السيطرة على انتشار ظاهرة الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار، وذلك استمرار لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان.



جولات على سوق إسنا لعمل تقصى وترصد لأنفلونزا الطيور



عمل لجان للمرور على سوق إسنا لعمل تقصى وترصد لأنفلونزا الطيور