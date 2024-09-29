اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.. صور

الأحد، 29 سبتمبر 2024 03:01 م
إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.. صور إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة"
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة والتى توفر اللحوم المجمدة المدعمة بأسعار 210 جنيهات للكيلو، تحت رعاية رئيس الجمهورية، إقبالا كبيرا، ورفع أعضاء المبادرة لافتات للإعلان عن أسعار اللحوم لتعريف المواطنين.

كما انشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات.

ورصد اليوم السابع منفذا بشارع شبرا لبيع اللحوم بسعر مخفض للمواطنين، ضمن عدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

ورصد "اليوم السابع" توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز في دوران شبرا، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، وعدد من المحافظات، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.

إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة"
إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة"
منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة
منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة
منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم

 







القاهرة

حياة كريمة

اللحوم

اسعار اللحوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة