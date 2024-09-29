إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة والتى توفر اللحوم المجمدة المدعمة بأسعار 210 جنيهات للكيلو، تحت رعاية رئيس الجمهورية، إقبالا كبيرا، ورفع أعضاء المبادرة لافتات للإعلان عن أسعار اللحوم لتعريف المواطنين.

كما انشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات.

ورصد اليوم السابع منفذا بشارع شبرا لبيع اللحوم بسعر مخفض للمواطنين، ضمن عدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

ورصد "اليوم السابع" توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز في دوران شبرا، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، وعدد من المحافظات، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.



إقبال كبير على منافذ "حياة كريمة"



منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة