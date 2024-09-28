رئيس جامعة المنيا: الانتهاء من تحميل 90% من المقررات الدراسية إلكترونيا

محمد صبحى

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أتمت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2024/ 2024، على كافة المستويات والأصعدة من حيث التحضير لحفل استقبال الطلاب وإعداد الجداول الدراسية، وكذلك صيانة القاعات الدراسية والمدرجات والملاعب حتى تكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب،والبالغ عددهم حوالى 90 ألف طالب وطالبة بمرحلتى البكالوريس والليسانس والدراسات العليا فى 20 كلية والمعهد الفنىللتمريض.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بجانب الاستعدادات العامة لبدء العام الجامعى المتعارف عليها، ستشهد جامعة المنيا هذا العام تطبيق وإتاحة كل المقررات الدراسية للطلاب. وتم الانتهاء من رفع أغلب مقررات الجامعة على منصة الجامعة لإتاحة نطام تعلم إلكترونىمتكامل على منصة الجامعة بمعنى الكتاب pdfوالمحاضرات المصورة، لافتًا إلى أن المنصة تتيح التفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس واستخدام الطرق الحديثة فى التعليم التفاعلى واكتمل رفع 90% من المقررات الدراسية على المنصة.

وأشار أنه تم الانتهاء من صيانة كاملة للمدرجات ورفع كفاءة 80 مدرج لمستويات تتوافق مع تطبيق نظام التعليم الذكى التفاعلي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التحول نحو الحرم الجامعى الذكى، حيث تم انتهاء المرحلة الأولى لتوفير النظم اللاسلكية" واى فاى" داخل الحرم الجامعى.

ولفت الدكتور عصام فرحات، إلى أنه تم الانتهاء من صيانة كل المنشآت الرياضية بالجامعة، وإضافة 10 ملاعب رياضية جديدة لخدمة الطلاب، وذلك فى إطار حرص الجامعة على اكتشاف وتنمية المواهب لدى الطلاب ، مشيرًاإلى دور الجامعة فى ملف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إذ تم اعداد فيلم ترويجى من اعداد وانتاج جامعة المنيا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان المصرى"، يستعرض المعلومات الكاملة عن المبادرة لتعريف الطلاب بها وكذلك الممارسة والاشتراك على أرض الواقع.

كما قدم "فرحات" عدد من النصائح الهامة للطلاب المستجدين، موضحًا أن الحياة الجامعية تمثل انتقال من مرحلة لمرحلة جديدة يجب الاستمتاع بها والالتزام فىالحضور والتفاعل مع زملاءهم وأعضاء هيئة التدريس، بحيث يكون الطالب شريك فى المنظومة، وعليهم ممارسة الأنشطة بكل أنواعها كونها جزء هام من بناء شخصية الطالب وتعزيز الانتماء والولاء للوطن واكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها، مشددًا على ضرورة حرص الطلاب على ضرورة الاستفادة من مراكز التأهيل المهنىوالوظيفي والابتكار داخل الجامعة ليكون الطالب لديه المهارات اللازمة لخوض غمار الحياة والاستفادة من مركز ابداع مصر الرقمية الذى تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حتى يكون الطالب لديه المعارف والمهارات لمواجهة سوق العمل ونكون أمام خريج مبتكر ورائد أعمال.

وأكد الدكتور عصام فرحات على الطلاب المستجدين أن الحياة الجامعية تتطلب التفاعل مع الاستاذ ومادته العلمية وأن عليهم تنمية المهارات خلال سنوات الدراسة ليكون مستعدًا للمنافسة فى سوق العمل.

كما أشار إلى الانتهاء من مراجعة صيانة مبانى المدن الجامعية والتى تضم أكثر من نظام للسكن حيث السكن العام والمتميز، كما تم إضافة مبنين اسكان فندقى مستوى 4 نجوم هذا العام، وهم فى إطار التشطيب بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة فندق الجامعة.