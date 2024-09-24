جامعة المنيا تشهد فعاليات البرنامج التدريبى تحت عنوان "مساواة ذوى الإعاقة"

المنيا - حسن عبد الغفار

استضافت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة فعاليات البرنامج التدريبى "مساواة ذوي الإعاقة" بالتعاون من هيئة الأميدست الأمريكية وذلك ضمن أنشطة مركز خدمة ذوي الإعاقة بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم المدير التنفيذي لمركز ذوي الإعاقة بالجامعة ، ود. يسري نائب مدير المركز، والأستاذ محمد علي، منسق برنامج ذوي الاعاقة بالاميدست.

استهدف التدريب الذي حاضر فيه كلا من: محمود يوسف، ورامز ماهر، مدربين بمؤسسة حلم للاستشارات نشر التوعية حول تحديات، وسبل دعم ذوي الإعاقة بالمجتمع، وذلك بحضور منسقي المركز بالكليات.

وأكد فرحات بأن الجامعة حريصة كل الحرص لتقديم هذه البرامج التدريبية والتى تهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وتنوع المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الاعاقات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

يشار إلى أنه تم اختيار جامعة المنيا، ضمن 15 جامعة حكومية؛ لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، والذى سيبدأ العمل به اعتبارا من العام الجامعي 2024/2025.

