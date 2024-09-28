تعرف على آليات وخطوات الحكومة لتعزيز الهوية الوطنية

كتب ـ هشام عبد الجليل

تستهدف الحكومة تعزيز الهوية الوطنية فى برنامجها الجديد، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، مواصلة وزارة الثقافة خطتها لتفعيل وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني.



وتعمل الحكومة على ومواصلة العمل على تطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدًا من التاريخ المصرى والثقافة الوطنية، تدشين حملات توعية دينية وثقافية للشباب والمراهقين من خلال مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، تشمل جميع محافظات الجمهورية والمناطق النائية.



وتستهدف الحكومة تنظيم مسابقات ثقافية وأدبية وفعاليات مجتمعية للشباب لتعزيز الاهتمام بالتراث الثقافى والوطنى، دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تروج للسلام والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، إطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل"؛ لدعم الهوية الوطنية للأطفال فى مصر، وإنشاء قناة مصرية للأطفال؛ لنشر الفكر الذى يتناسب مع قيم المجتمع الدينية والتراثية.



الجدير بالذكر أن الحكومة أكدت أن أهمية الهوية الوطنية للمجتمع تكمن فى وغرس القيم الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن داخل أفراده، فى كونه عنصرًا جوهريا لتحقيق التماسك بين فئات المجتمع المتنوعة والمختلفة. وتعد الهوية المصرية فريدة من نوعها لما تضمه من تاريخ وحضارة عظيمة وتراث حى، وهو ما أوجد الحاجة إلى العمل على تعزيز هذه الهوية، وذلك من خلال إنشاء إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها، على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.