بداية جديدة لبناء الإنسان.. "شبرا بلولة" بالغربية تستضيف أنشطة جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

واصلت جامعة طنطا، اطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

حيث أطلقت اليوم قافلة فى قرية شبرا بلولة بمركز قطور، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف العلاج بالمجان وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية، تحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤى الأحول القائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلويش المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام ومديرو المراكز التدريبية بالجامعة.

شهدت القافلة تنفيذ مشروع "مختبرات الابداع والتنمية" لأول مرة بالجامعات المصرية، لتوفير الدعم الفنى والإرشادى للمواطنين من سن 6 سنوات حتى 25 سنة مع تقديم منح تدريبية مجانية للمواطنين فى محاور متنوعة من برامج التنمية البشرية.

حيث وفرت الجامعة عددا كبيرا من المتطوعين وعدد من اجهزة التابلت المتصل بشبكة الانترنت، لتيسير تسجيل المواطنين الراغبين فى المشاركة بأنشطة المشروع وتعريفهم ببرامجه التدريبية وتم تسجيل 219 طلب لمنح التدريب من الفئات المستهدفة، كما تم عقد لقاءات مع المواطنين بالقرية لاستبيان آراءهم فى الاحتياجات التدريبية والبرامج المطروحة للتسجيل الالكترونى، واسفرت المقابلات عن استحداث 8 برامج جديدة وفقا لرصد وتحليل الآراء وسيتم إضافتها على رابط التسجيل الالكترونى للمشروع.

كما تم توقيع الكشف الطبى على 967 من خلال 15 عيادة شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والتحاليل، وتنظيم الأسرة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 57 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لـ 10 مواطنين، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3181 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.