انطلاق العام الدراسي بجامعة العريش وسط استقبال حافل من قيادات الجامعة

شمال سيناء – محمد حسين

انطلقت اليوم الدراسة بجامعة العريش للعام الدراسي الجديد، وقد استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، برفقة عدد من قيادات الجامعة، الطلاب الجدد والعائدين للعام الدراسي، حيث تم التأكيد على توفير كافة السبل اللازمة لدعم العملية التعليمية والارتقاء بها لمواكبة التطورات الحديثة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش في تصريح له: "نحن في جامعة العريش نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية لطلابنا، نهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة في بناء مستقبل مصر، وخاصة في المناطق الحدودية مثل سيناء. إن تنوع الكليات والبرامج الدراسية يعكس التزام الجامعة بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير فرص تعليمية مميزة".

وأضاف أن كليات جامعة العريش وبرامجها المتنوعة وهى كلية التربية: تقدم 17 شعبة، منها اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، والتاريخ. وكلية العلوم الزراعية البيئية: تشمل شُعب الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، والثروة السمكية.

كلية التربية الرياضية (بنين – بنات) تُدرس برامج الرياضة المدرسية، التدريب الرياضي، والإدارة الرياضية. و كلية العلوم: تضم أقسام الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم النبات، علم الحيوان، والجيولوجيا.

كلية الآداب تشمل أقسام اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، والاجتماع، مع برنامج مميز في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وكلية الاقتصاد المنزلي: تقدم تخصصات التغذية، الأطعمة، الملابس، إدارة الأسرة، والصناعات الجلدية.

كلية التجارة: تضم أقسام المحاسبة، الإدارة، الإحصاء، العلوم السياسية، والاقتصاد، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية: تشمل برامج مثل تكنولوجيا الاستزراع البحري، إدارة الموارد السمكية، وتكنولوجيا تصنيع المنتجات البحرية.

كلية الطب البيطري تركز على دراسة أمراض الحيوانات وعلاجها، مع تطبيقات إنسانية متنوعة. وكلية الحاسبات والمعلومات تشمل أقسام علوم الحاسب، نظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات. و كلية الطب تقدم جميع تخصصات الطب.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع الكليات تعمل بنظام الساعات المعتمدة لتواكب تطورات العصر، مع تجهيز المعامل والمختبرات لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة. وأضاف: "نحن على ثقة بأن هذا العام سيكون مميزًا بفضل الجهود المبذولة من جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب."



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