انطلاق العام الجامعى 2025.. توافد الطلاب على جامعة القاهرة "صور"

كتب محمد صبحى - تصوير دينا رومية

توافد طلاب جامعة القاهرة على الحرم الجامعى صباح اليوم السبت بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2024/ 2025، والذى ينطلق اليوم 28 سبتمبر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعاً.

ينطلق اليوم، السبت العام الجامعى الجديد 2024/ 2025 ، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

وتستقبل الجامعات 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي، مع تنظيم احتفالات استقبال للطلاب المستجدين على مستوى الجامعات والمعاهد للتعريف بتاريخ الجامعات.

وتشهد منظومة التعليم العالي تنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا) بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

وتتأهب 111 جامعة و181 معهداً لاستقبال الطلاب فى أول أيام انطلاق العام الجامعى الجديد وسط حضور قيادات الجامعات وتنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية لتعريف الطلاب بالأنشطة التى يمكن الاشتراك بها داخل الجامعات.

ومن المقرر يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك بـ جامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين.



توافر الطلاب على الجامعة في أول يوم دراسي



جامعة القاهرة تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي



توافد الطلاب على جامعة القاهرة فى أول يوم دراسي



توافد الطلاب على جامعة القاهرة