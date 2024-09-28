اليوم العالمى للقلب.. تعرف على العلاقة بين المصافحة وصحة القلب

كتب - حسام الشقويرى

ترتبط صحة القلب وصحة العضلات ارتباطًا وثيقًا فالعضلات الهزيلة ضرورية لتحسين ضغط الدم، وتعزيز التمثيل الغذائي، وتحسين كفاءة القلب والأوعية الدموية، وهي عوامل حاسمة في الحفاظ على وزن صحي. والمصافحة القوية ليست مجرد لفتة اجتماعية، بل هي انعكاس لقوة عضلاتك العامة وصحة قلبك الجيدة. وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth، وبمناسبة اليوم العالمى للقلب نتعرف فى هذا التقرير على العلاقة بين قوة المصافحة وصحة القلب.

يمكن أن تشير برودة اليدين، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، إلى ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في وظائف القلب. ويشير الشعور الرطب أو البارد أثناء المصافحة إلى خلل في عمل الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في وظائف القلب .

وقد يشير البرودة المستمرة إلى مشاكل قلبية وعائية كامنة، على الرغم من أنها لا تكون عادةً مؤشرًا واضحًا على أمراض القلب. إذا استمرت هذه الأعراض، فإن طلب المشورة الطبية لاستبعاد الأمراض الخطيرة أمر بالغ الأهمية.

ويمكن أن تتسبب مشاكل القلب أحيانًا في ارتعاش اليدين. و تؤدي حالات مثل قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب إلى ظهور أعراض مثل الخفقان، مما قد يتسبب في ارتعاش اليدين. يمكن أن يكون لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب أيضًا ارتعاش كأثر جانبي. الاستشارة ضرورية إذا كنت تعاني من ارتعاش اليدين وتشعر بالقلق بشأن صحة قلبك.

هل المصافحة اليومية مفيدة للصحة؟

إن دمج المصافحة اليومية في روتينك اليومي قد يكون له فوائد صحية محتملة، فالمصافحة القوية قد تعكس قوة عضلاتك بشكل عام وصحة قلبك الجيدة. أما المصافحة الواثقة والدافئة فقد تنقل السعادة الداخلية وتحسن المزاج وتقوي الروابط الاجتماعيةـ ورغم أن المصافحة اليومية وحدها قد لا تضمن صحة جيدة، إلا أنها قد تكون بمثابة عمل صغير يساهم في الصحة العامة والتفاعلات الإيجابية، مما يمنحك أسبابًا للتفاؤل بشأن صحتك.

