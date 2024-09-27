ورش تدريب برنامج مشوارى وإدارة الوقت وفهم الذات وتدشين تحويشة ضمن "بداية"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات مشوارى "تنمية المهارات الحياتية" للنشء بمركز شباب خاطر فى بيلا، للمرحلة العمرية من 10 سنوات حتى 14 بمشاركة 30 طليع، كما نظم اتحاد شباب كفرالشيخ، ندوة قانونية لتناول المشاكل الأسرية وأسبابها والتوعية الأسرية لتجنبها من الناحية الشرعية والقانونية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، شهد مركز شباب برمبال بمطوبس فى كفر الشيخ، تدشين مبادرة «تحويشة» للتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن برنامج مشوارى يقدم ورشه التدريبية للنشء والشباب ضمن حزمة تدريبية لبرامج الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنها برنامج المشورة المهنية ونادى البحث عن وظيفة وبرنامج طور وغير وأندية السكان وغيرها لتطوير وتنمية مهارات النشء والشباب،

بإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية وجيهان رشوان مدير عام إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضـة، مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

أدار الورش التدريبية بمركز شباب خاطر ببيلا، ماهر أحمد مدرب برنامج مشوارى، بمتابعة تنفيذ حسن الدسوقى منسق البرنامج بكفر الشيخ، محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا والبرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء لإكتساب أهم المهارات الشخصية مثل "التفكير الإيجابى، الأساليب التحفيزية، التقبل، التعلم، حب المشاركة".

وأوضح محمد المعداوى رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل الأسرية الشائعة وطرق التعامل معها بشكل قانونى وشرعي. وأكد على أهمية الوعى القانونى فى تعزيز العلاقات الأسرية وتقليل النزاعات، جاءت الندوة بحضور أعضاء أمانة سيدى سالم ومدير إدارة شباب سيدى سالم فى ضيافة قصر الثقافة بسيدى سالم وعدد من القيادات الشبابية والشعبية.

ورش تدريب برنامج مشوارى طريق نجاح لإتخاذ القرار وإدارة الوقت وفهم الذات ضمن مبادرة بداية



تدشين مبادرة تحويشة